周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.30點或0.68%，為488.54點，創近兩年多新高。而高盛將該基準指數2024年的目標上調到510點，較目前水準增加約5%。

雷諾汽車大漲，推進法國CAC 40指數收盤上升0.9%，盤中並來到7752點，創歷史新高。

雷諾在公布利潤率、營收成長，和股息大幅增加之後，股價大漲6.5%，同時也推升歐洲汽車股指數升2%。

酒商保樂力加(Pernod Ricard)並未改變長期成長目標，股價升近2%，也提振了CAC 40指數。

德國DAX指數盤中來到創新高的17089點，最終上升0.6%，至17046點，並創收盤新高。

在利率上升之下，德國商業銀行(Commerzbank)在2023年實現近15年來最大獲利，股價上漲5.5%。

英國股市也上漲了0.4%；數據顯示英國經濟在去年下半陷入衰退，增加了市場對英國央行放鬆貨幣政策的押注。

在消息面上，拉加德在歐洲議會的聽證會上說，歐元區近期的經濟數據顯示，通膨正在回落到預期目標。投資人由此獲得正面的看法，認為通膨的壓力正在減少，歐洲央行將有更大的降息空間。

在個別股票方面，Stellantis宣布今年將推出價值50億歐元股票回購計畫，隨後大漲5.7%。

Hindenburg研究表示，已持有瑞士軟體公司Temenos空頭部位，隨後Temenos暴跌28%，瑞士交易所同時也暫停該公司股票交易。