美國海軍太平洋艦隊的「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母

在印太區緊張局勢升高的情況下，軍事分析家預計，美國今年可能會派近半數航母進入西太平洋，以反制動作不斷的中國和北韓。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）15日報導，目前美國在西太平洋有3艘航母，預定還有兩艘即將抵達。美國海軍研究協會（US Naval Institute）的艦隊和海軍追蹤系統（US Naval Institute’s Fleet and Marine Tracker）2月5日顯示，美國海軍太平洋艦隊的「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母離開加州聖地牙哥母港，航向西太平洋。

當「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母從日本橫須賀到華盛頓州普吉特海灣海軍造船廠（Puget Sound Naval Shipyard）進行維修時，另一艘航母「喬治華盛頓」號（USS George Washington，CVN-73）預料會接手替代。等這兩艘航母就位後，美國11 艘航母中的5艘將首度在相關海域執行任務，刷新先前3艘的紀錄。

除了「雷根」號外，「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）和「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母2月12日已部署關島和夏威夷，預定將留在西太平洋，分別直到4月和7月。而廣泛認為，美國很可能在西太平洋部署5艘航母，是華府設法在相關海域投射軍力。今年稍早美軍部署3艘航母時，專家指出，美國正尋求加強在西太的戰略地位。

An Unprecedented 50% Of US Aircraft Carrier Fleet Could ‘Roar’ In #IndoPacific Region; Easily Beats Previous Record Of 3 Carriers Near #China. @USNavy #ChinaNews https://t.co/MPZ1hYqghr — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) February 15, 2024

美國條約盟友菲律賓和中國為了領土爭議，緊張局勢和對峙事件不斷升級。「卡爾文森」號航母打擊群指揮官薩迪耶洛（Carlos Sardiello）證實，他們已做好執行全面任務的準備。

自從菲律賓宣布，打算在靠近台灣，並具有戰略意義的島嶼上增派軍事人員以來，中菲緊張進一步升級。而北京被這項決定激怒，警告馬尼拉不要「玩火」。

另一方面，北韓則不斷挑戰南韓和日本的極限。南韓軍方2月13日說，平壤朝南韓東北海岸附近海域發射了多枚巡弋飛彈，而這是北韓5度進行這類武器測試。在北韓最高領導人金正恩破紀錄展示武器，並對美、韓發動核戰的好戰威脅後，朝鮮半島緊張局勢顯得空前嚴峻。