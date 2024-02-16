永龍建設是台南在地建商，建材行起家成立至今近50年，營運長吳福明在成長過程中一直與建築業為伍，因深受父母辛勞工作的影響，更理解辛苦勞動的價值，即便對建築領域不熟悉仍憑著天生不服輸的個性與自身對建築的熱情，毅然決然地朝建築之路前進，並於1990成立永龍建設。也培養永龍總監吳建泓要有親自走訪工地的精神，讓團隊用心打造安全無慮的住宅，為每位住戶設想周到。

「對於建築，永龍建設一直秉持初衷，蓋房子是良心事業更是百年大計。」吳福明說，每一棟房子都是用心、用感情、用精神去打造的，不希望看到自己的心血像一般的商品在市場輾轉換手炒作。由此可以看出他對建築的心意與堅持。

永龍建設總監吳建泓相當注重細節，對於建築封模前的整理，以及鋼筋綁紮的建築根基，都會親自把關。(圖:中時新聞網)

身為建築師的總監吳建泓表示，「魔鬼藏在細節裡」因自小在工地環境長大，觀察到建築的施工細節關係到一棟建築的安全性及影響到日後的居住品質。秉持永龍建設把每棟房子當作自己要住的家在打造初衷，以負責任的態度監督施工過程中的每個細節。例如有些工程認為7分已經足夠，永龍建設仍堅持把關到最後的3分，因為施工報表和照片呈現的細節與實體一定有落差，所以親自到工地監督這件事更為重要，像是每次封模前檢核鋼筋綁紮是否符合規範、灌漿前檢視是否有需加強處…等這些細節都須被放大檢視。建案從開工動土到交屋，每一個建案皆逐層逐戶巡視加總起來至少不下50次。總監吳建泓表示每次的創新超越都是在為品牌爭取更直接的發言，用每一件作品證明實力。

另外，永龍建設於2009年便已領先業界，申請到國家專利的6級一指斷電節能開關，這項創新的設計能夠幫助住戶在出門時一鍵輕鬆斷開室內所有插座電源，為節能提供極大的幫助。

永龍建設將每一棟房子視為自己要居住的家，讓每位居民認同「家住永龍，一生為榮」的精神。(圖:中時新聞網)

不同於其他公司的被動服務，永龍建設主動與住戶溝通，逢年過節親自到場拜訪，送上心意，這種主動的互動帶來了良好的互信，住戶也樂於分享居住經驗，這種積極的互動使服務品質不斷提升。永龍建設將每棟房子視為自己要居住的家，並以這種不變的初衷，在業界擁有領導建築先驅的地位，更讓每位永龍家族的家人們認同「家住永龍，一生為榮」的精神。