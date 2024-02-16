新北市三重區文化北路一處民宅，昨天（15日）深夜11時許發生火警，民眾報案指稱現場2樓已冒出火煙，消防局獲報，立即派遣大量人車前往搶救，消防人員趕抵時，現場已經陷入一片火海，隨即布線搶救。
消防員破門進入後，發現81歲王姓婦人倒臥火場，已經失去生命跡象，立即將人救出，並送往市立三重醫院急救，但最後還是因為傷重搶救無效，宣告死亡。
據了解，這次救災共出動各式車輛32車、消防員76人，火場燃燒面積約50平方公尺，起火原因有待火調人員調查釐清。
新北市三重區文化北路一處民宅，昨天（15日）深夜11時許發生火警，民眾報案指稱現場2樓已冒出火煙，消防局獲報，立即派遣大量人車前往搶救，消防人員趕抵時，現場已經陷入一片火海，隨即布線搶救。
消防員破門進入後，發現81歲王姓婦人倒臥火場，已經失去生命跡象，立即將人救出，並送往市立三重醫院急救，但最後還是因為傷重搶救無效，宣告死亡。
據了解，這次救災共出動各式車輛32車、消防員76人，火場燃燒面積約50平方公尺，起火原因有待火調人員調查釐清。
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