2024選戰剛剛落幕，外界關注「關鍵第三黨」民眾黨2026年縣市長選舉布局，尤其8名不分區立委各有責任區，加上新竹市，恐有多地陷三腳督亂局。政論節目主持人謝震武提及此情勢忍不住直言，民眾黨的重點是「成事不足，敗事有餘」這八字，可能會要藍營禮讓新竹縣，換民眾黨新北市不提名；媒體人邱明玉則苦笑說，上次君悅會太慘痛，國民黨不會這樣做，且新竹縣藍營自己就能選贏。

綜合媒體報導，民眾黨8席不分區立委中，黃國昌責任劃分區在新北、黃珊珊在台北，張啟楷接任嘉義市黨部主委，3人都有望挑戰縣市長。前立委邱臣遠卸任後秒接新竹市副市長，提前為市長高虹安的助理費官司做後續布局。而外界多不看好黃國昌能當選新北市長，黃也曾透露，許多人建議他參選新竹縣長，引發討論。

《新聞面對面》主持人謝震武昨(15日)在節目中表示，國民黨目前執政的14+1個縣市，有9個會在2026年任滿，若全部都上演三腳督，藍營恐怕會瘋掉。媒體人邱明玉則以新北市分析，藍綠呼聲較高的是立委洪孟楷、蘇巧慧，若希望黃國昌不要攪局，勢必要拿東西跟民眾黨交換。謝震武問，如果藍營拿新竹縣交換新北市？邱則指出，國民黨在新竹縣有人，立委林思銘、徐欣瑩、副縣長陳見賢都在等。

謝震武則直言，民眾黨就會問國民黨要拿400萬人口的新北市，還是新竹縣，「我上不了也許成事不足，我敗你是綽綽有餘」，重點是這八字「成事不足，敗事有餘」，2024總統就是給藍營的案例。邱明玉則苦笑說，以前的氛圍可以，但上一次「君悅會」太慘痛了，國民黨不會再這樣做，且外界認為民眾黨會泡沫化的原因，就是因為各黨都有強棒人選，自己選都能贏下縣市長，為甚麼要讓給民眾黨選。