澎湃新聞16日報導，據大陸網路平台數據顯示（燈塔專業版數據），大陸2024春節檔票房已突破67.66億（人民幣，下同），超過去年的67.58億元，進入中國影史春節檔票房前二。《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》暫列2024春節檔票房前三位。

燈塔專業版數據顯示，截至2月15日21時38分，2024年春節檔（2月10日—2月17日）總場次（含預售）突破375萬場，刷新中國影史春節檔總場次紀錄。

澎湃新聞此前引述據燈塔專業版數據報導，春節檔整體符合預期，昭示今年電影市場比較良好開局。

2024年，大陸共有9部電影錨定春節檔，中國電影參與出品、發行的影片多達5部，目前這5部電影票房也恰恰是春節檔的前五名。

燈塔專業版數據分析師陳晉也在評價春節檔時談及，《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》《第二十條》合計貢獻了大盤超95％的票房。同時，《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》的豆瓣評分都在7.9分以上，可見無論是普通觀眾還是影迷群體，對今年春節檔影片的品質的認可。

在暫列檔期票房前四名的電影中，陳晉稱，《熱辣滾燙》表現最為搶眼，該影片在大年初二票房逆襲登頂，票房、場次、人次、上座率均為單日冠軍，根據燈塔專業版AI票房預測，《熱辣滾燙》最終票房有望超40億。

《熱辣滾燙》是賈玲繼《你好，李煥英》之後，時隔三年再度以導演身分回歸春節檔的作品，賈玲稱其為影片角色減重了100市斤，練成了拳擊手的樣子，但《熱辣滾燙》內核無關拳擊和減肥，而是一部「學會愛自己」的影片。

為了該電影，賈玲從公眾視線中「消失」了一年多的時間，也正是因為賈玲的形體變化，讓「減肥」成了該影片宣發階段的一大噱頭。有網友簡單粗暴地計算，若該影片最終票房是40億，賈玲減掉的每一斤肉價值4000萬元。

《熱辣滾燙》的備案資訊顯示，該影片在2022年6月備案，備案單位為新麗傳媒有限公司，該公司也是《熱辣滾燙》的出品方，其他幾家出品方分別是中國電影股分有限公司、阿里巴巴影業（北京）有限公司、天津閱文影視文化傳媒有限公司、北京大碗娛樂文化傳媒有限公司（賈玲持股65％）等。

從《熱辣滾燙》的發行通知來看，該影片涉及的出品、聯合出品、發行、聯合發行多達30家。此外，索尼電影在微博官宣拿下《熱辣滾燙》全球發行權（不含中國大陸及日本），早些時候，該公司還拿下了《你好，李煥英》的英文版翻拍權。

目前，影片正在上映，上述公司並未提及《熱辣滾燙》可能為自家公司帶來的收益，對於賈玲能獲得的收益多是猜測。

若以賈玲的前作《你好，李煥英》作對比，該電影以54.13億元的成績位列中國影史票房榜的季軍。排在《你好，李煥英》出品方名單第一位的北京文化曾披露了得益於《你好，李煥英》的相關營收，當《你好，李煥英》累計票房收入約為27.25億元，北京文化來源於該影片票房的營業收入約為6000萬元-6500萬元。按照慣例，出品排名在第6位的大碗娛樂分帳少於北京文化。也就是說，如果《你好，李煥英》的總票房達到50億元，賈玲公司的收入還不超過1.2億元。

不過，也有媒體報導，這一次，賈玲在新作中應能獲得更大的片酬（據傳其在《你好，李煥英》中片酬為5000萬）、分帳、發行話語權，疊加票房收益，以及賈玲在新作中片酬、執導的傭金，分析人士稱「賈玲這一次的收益有望突破2億元」。

賈玲在《熱辣滾燙》的路演現場表示，她的下一部作品《轉念花開》（備案片名：《光明之戰》）已經進入籌備階段。該影片由《你好，李煥英》和《熱辣滾燙》的原班人馬共同打造，預計將由賈玲、張小斐和楊紫領銜主演。

大陸國家電影局官網發布的《光明之戰》備案資訊顯示，該影片的備案單位是萬達電影（海南）有限公司。

招商證券稱，春節檔是全年核心檔期之一，2013年至2023年，春節檔票房排名前二的影片占檔期票房的比例保持在60％至80％，可以看出春節檔的龍頭聚集效應越來越明顯，後排占比分額被嚴重壓縮。

2014年至2023年，春節檔已走過10年時光，上映的電影已超70部，總票房超420億元。2024年是史上最長春節檔，主要票房產出日較往年增加2天。

燈塔研究院預測2024年春節檔總票房在70億元至75億元之間。陳晉表示，2023年為期6天的春節檔票房占全年總票房的比例為12.31％，2024年春節檔是8天時間，如果2024年電影票房全年目標為600億元，那麼以12％的比例計算，春節檔的票房將超過70億元。

前五年春節檔（除夕至正月初六）票房數據顯示，2020年春節檔因新冠疫情取消，2021年至2023年的票房數據分別是78.22億元、60.35億元、67.58億元，2019年票房數據為59.05億元。