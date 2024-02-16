台南一名李姓男子與A女在2006年4月結婚，婚後育有3名子女，李男感念妻子生育辛勞，為讓妻子安心休養兼養育子女，就由他肩負家計，還將房屋登記在妻名下，讓她有足夠安全感。不料，2021年7月起，妻子多次莫名提出要「秘密離婚」，他察覺有異後跟蹤，發現她竟與羅男外遇，憤而對羅男提告求償150萬元。

法院審理，李男指控，因為妻子日常行為模式，加上態度突然轉變很大，讓他有所懷疑，2022年2、3月間跟蹤妻子，竟發現她與羅男親密交往，2022年3月18日質問時，她才坦承並吐露實情，允諾不再與羅男聯繫，為了顧及子女年幼及家庭和諧，他強忍氣憤難平的情緒，因此暫不予追究。

不料，2023年1、2月間，卻又發現他們藕斷絲連，他便開始調查蒐證，發現他們頻繁約會、出遊，走在路上牽手還摟腰，2023年3月17日還在汽車旅館共處一室長達近3小時，2023年5月22日又在一家商旅共處近2小時，顯然是在房間內發生性交等親密行為。

法官檢視李男提供的影像顯示，羅男與A女見面時間頻繁，2人單獨相處時，有牽手、身體緊靠摟腰、摟肩、相互依偎、臉頰相貼、環抱身體、A女餵食羅男等肢體親密接觸行為，且一起自商旅走出等。

法官認，依一般社會生活經驗法則，已婚男女若無逾越友情之特殊情誼，為免遭人疑有逾矩之舉，不會與非配偶之人密集單獨多次相處，且不應有身體親密接觸互動。

法官認，羅男所為嚴重破壞李男婚姻生活之幸福圓滿，造成李男須承受家庭破裂的精神痛苦。日前依法宣判，李男請求羅男賠償慰撫金以30萬元為適當。