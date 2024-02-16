厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）當地時間2月15日簽發第166號行政令，批准厄瓜多─中國自由貿易協定。根據厄瓜多憲法，國際文書須由總統簽署或批准。該協議將在60天內生效。

大陸央視新聞報導，中國是厄瓜多第二大貿易夥伴。2023年5月11日，中厄兩國正式簽署自由貿易協定，厄瓜多成為中國第27個自貿夥伴。協定簽署後，兩國將分別履行各自國內法律審批程式。2023年10月12日，厄瓜多憲法法院宣佈該協議符合《憲法》。2024年2月7日，厄瓜多國民議會批准了與中國的自貿協定。

報導稱，根據協定中的貨物貿易關稅減讓安排，中厄雙方將分別對90％的稅目相互取消關稅，其中，約60％的稅目在協定生效後立即取消關稅。

報導稱，厄瓜多生產、外貿、投資和漁業部部長普拉多（Julio Jose Prado）表示，厄中自貿協定經總統批准後將由外交部送交中華人民共和國。經過兩國的批准過程，該協議將在60天內生效。