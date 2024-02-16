情人節色色太激烈恐出事，婦產科醫師李維鈞分享，每次情人節前後就會收到許多黃體囊腫破裂的患者，這次的患者是高中同學的女友，兩人激戰以後，女友突下腹疼痛，到院檢查發現女生肚子裡都是血水，緊急動手術止血，最後從女生的腹腔抽出1500毫升的出血，而同學與女友解釋手術的時候，竟一臉興奮地說「寶貝，我差點XX你了！」引起網友撻伐。

婦產科醫師李維鈞昨天在Dcard上分享，每次在情人節前後就會出現一堆「黃體囊腫破裂」的患者，最多曾1晚看了4個。近日一位高中同學突打電話來求救，說女友發生性行為以後，下腹部越來越痛，聽到這，他立刻就聯想到是「黃體囊腫破裂」，請對方趕緊帶女友到醫院來檢查。

李維鈞表示，黃體囊腫破裂可大可小，但同學女友到院時，臉色蒼白、下腹脹痛且一直想吐，狀況超級糟，安排超音波檢查，腹部滿滿都是出血，推估可能發生內出血休克，因此立刻安排手術治療，結果腹腔鏡一放進去，就看到滿肚子的血水，除了骨盆腔外，肝臟附近也積滿了血水。

李維鈞指出，將擋住視野的血水抽掉，找出卵巢出血點，將黃體囊腫夾掉、把血止住，後續再將腹腔的血水沖洗乾淨，最後竟從女患者腹腔足足抽出有1500毫升的出血。後續同學與女友解釋手術的狀況及注意事項，結果同學一臉興奮、又有點驕傲的看著女友說「欸，寶貝，我差點XX你了！」

李維鈞也說，黃體囊腫可能是由於排卵後的黃體發生異常，導致血液積聚在黃體內部，通常會在幾週內自行消退。而黃體破裂發生的原因，可能是激烈性行為、常搬重物、外力撞擊或運動過度，常見的治療方式就是密切觀察，但若出血量較大，可能需要動手術來治療。

貼文引起網友熱議，「如果我男友講這種話，我應該是直接分手」、「朋友發言有點白目」、「這種人趕快分手吧！都生命危險了還開這種玩笑，不知道這樣的人，如果是GG被折斷，也能笑出來嗎」、「一點都不好笑欸，都動手術了」。