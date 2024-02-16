遠雄集團大巨蛋、新北土地開發、眷村改建、掏空遠雄人壽等4大 弊案，一審遠雄集團創辦人趙藤雄行賄罪判刑7年、新北市議員周勝考依收賄等罪判 刑10年、前營建署分署長洪嘉宏判刑8年2月、前財政部長李述德圖利 遠雄判刑9年，二審台灣高等法院審理中，由於境管期限將屆滿，法院裁定趙藤雄、周勝考等人2月19日起，延長限制出境、出海8月。可抗告。

高院指出，趙等6人所涉貪汙等罪，俱屬最輕本刑為5年或7年有期徒刑之重罪，且6人或曾為中高階公務員、或為民意代表、或為企業負責人及中高階主管，具有一定之資力及人脈，具有逃亡境外之能力，自有相當理由足認其等有逃亡出境之虞，仍有繼續施以限制出境、出海之必要。

遠雄大巨蛋弊案部分，一審認定李述德任台北市財政局長時，經 時任台北市長馬英九指示，有關議約事項全權授權他決定，但李在甄 審會議主導裁示放寬地上權、營運資產處分限制圖利遠雄，嚴重損及 台北市府及全體市民權益，構成圖利罪，判刑9年，褫奪公權5年。

趙藤雄為加速推動土城開發案都市計畫審議及環評審查，以遠雄集 團土方清運工程(含大巨蛋土方工程)交由周勝考實際掌控經營的營 造公司承攬，行賄周利用與其議員職務具有實質影響力的密切關連行 為，為遠雄集團「喬事」。

只要遠雄集團在新北市轄區內，遭遇與新北市府行政職權有關問題 ，周都會幫忙處理，還幫趙行賄其他議員但遭拒。

眷改弊案部分，洪嘉宏任營建署城鄉發展分署分署長時，代辦全國 各地眷改土地標售案的招標作業及後續都市更新計畫，向趙藤雄收賄 3550萬，洪犯罪自動繳交犯罪所得，依不違背職務收賄罪判刑8年2月 。

趙藤雄起訴求刑24年，一審認定他被訴違反證交法部分無罪，只構成行賄罪，經數罪判刑後，合併執行7年徒刑。