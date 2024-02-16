美加旅行社（年代旅遊）春節期間安排旅客赴越南富國島旅遊，卻因與地接社發生付款糾紛，旅客一度被丟包，約292名旅客行程受影響，之後又傳出年代積欠多家地接社款項、財務疑似有問題等，交通部長王國材坦言，這件事給觀光署在旅行業管理上的警惕，未來要多去注意。

王國材今日一早出席觀光署「臺灣騎時很美麗」活動，接受媒體訪問時提到年代旅遊後續處理，他表示依照《消費者保護法》第36與38條，可先讓年代停業3個月，這部分觀光署會盡快處理，避免它繼續出團發生糾紛。

另依照「旅遊業管理規則」，旅行社沒安排好住宿、機票就出團，每團可罰1至5萬元，目前初步了解有10團以上，觀光署在積極調查中。

王國材坦言，這件事情給交通部和觀光署在旅遊業管理的警惕，這種事情雖然很久沒發生過，但接下來會多去注意旅行社的財務狀況、出團以及與地接社的關係，甚至機位是否有問題等，這些問題觀光署會加強。

觀光署長周永暉指出，調查仍在進行中，「查到哪、辦到哪」，下周會有具體的懲處出來。若年代旅遊被停業，接下來參團的人，團費將會退還，觀光署會協助處理，不讓消費者權益受影響。