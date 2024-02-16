台糖肉品農曆年前被檢出瘦肉精，國民黨立院黨團要求行政院長陳建仁17日就過去8年食安爭議專案報告，黨團成員15日完成連署。民眾黨團總召黃國昌今天上午受訪表示，靜待立法院長韓國瑜辦公室發開會通知，一接到開會通知就會參與協商，相關程序用開放態度配合。

黃國昌指出，有關臨時會的部分，靜待立法院長韓國瑜辦公室發開會通知，一接到開會通知就會參與協商，民眾黨團也希望早點開議，是整個台灣社會期待，今天搞到程序這麼複雜，民眾黨也不樂見，不過沒關係，既然國民黨黨團都發出請求，台灣民眾黨就靜待院長通知協商，相關程序用開放態度配合。

黃國昌認為，其實早點開議一直是台灣民眾黨立場，這是為什麼剛剛說，如果接受民眾黨團16日開議建議，今天事情也不會變這麼複雜，「但我覺得事情過了就過了，我們保持開放態度，看今天院長召集協商後，各黨團彼此高見是什麼，台灣民眾黨都樂於配合」。

至於是否不排斥17日開臨時會？黃表示，「對」，提早開議本來就是民眾黨團主張，希望在會期一開始盡可能保持和諧，這種議事程序上的事項，保持開放態度，聆聽兩位黨團意見。

民眾黨有法案希望與國民黨團合作，願意拜訪國民黨團，民眾黨主席柯文哲表示，兩邊都有黨團主任，先讓黨團主任協商拜訪時間，下禮拜處理。

黃國昌則說，請黨團辦公室主任主動跟國民黨黨團辦公室主任聯繫，看看國民黨黨團三長或是有興趣參與的國民黨立委，民眾黨過去或是邀請國民黨來，方便和諧促進法案推動這是重要事情

對於哪些法案可以合作，黃稱，保持開放態度，目前大家看到的不管是國會改革議題，或是司法改革議題，大家都看到國民黨立委都有積極的意見與表態，這些民進黨多年承諾跳票的法案，若在野黨團彼此合作，回應台灣社會需求，絕對是好事。