大陸央視新聞用戶端16日報導，大陸鐵路15日發送旅客1515.9萬人次，再次刷新春運單日旅客發送量歷史新高，運輸安全平穩有序；16日預計發送旅客1530萬人次，可望再創新高，計畫加開旅客列車1813列。
新華社報導，中國國家鐵路集團有限公司統計，1月26日至2月14日，春運40天時間過半，前20天鐵路累計發送旅客2.3億人次，運輸安全平穩有序。
數據顯示，2月14日大陸鐵路發送旅客1424.5萬人次，先創春運單日旅客發送量歷史新高；15日客流持續攀升，預計發送旅客1520萬人次、實際發送1515.9萬人次，續創新高；16日正月初七，預計發送旅客1530萬人次，可望再創新高。
大陸國鐵集團客運部稱，春節假期進入後半程，鐵路返程客流強勁增長。從鐵路12306預售票情況看，北京、廣州、成都、西安、重慶、武漢、上海、南京、杭州、鄭州等城市出發客流較多，北京、上海、廣州、成都、深圳、武漢、杭州、西安、重慶、鄭州等城市到達客流較多。
各地鐵路部門積極應對返程客流高峰，增加客運能力供給，加大站車服務力度，落實便民利民惠民舉措。
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