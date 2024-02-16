寒假過去，桃園市各級學校16日開學，為維護學童上、放學安全，桃園市警察局於寒假及春節連續假期結束後，規畫交通安全宣導及「護童」專案勤務，期望能在漫長的假期後，幫家長及學童們迅速複習校園周邊交通安全須知，從學齡起就塑造良好交通安全觀念，除了桃警於各級學校周邊規畫交通疏導、巡邏及守望等勤務外，亦配合義交人員及校園導護人員，加強守護上放學安全。

桃園市警察局各分局、交通警察大隊、婦幼警察隊在開學首日特別規畫「護童專案」勤務，運用警、民力至轄內國中、小學執行交通疏導管制勤務，並置重點於加強取締校園周邊違規停車、未停讓行人等常見妨礙交通安全及秩序態樣，並針對婦幼安全、交通安全、防詐觀念等加強宣導，以增進學童及家長自保意識。孩子們是珍貴的幼苗且是國家未來主人翁，因此呼籲大家必須遵守法規，共同維持一個良好及安全的交通環境，讓學童能夠安心上放學。

交大大隊大隊長鄭文銘為增進通學廊道安全，持續評估於校園周邊建置科技執法設備，加強取締車不讓人、違規停車等違規情形，提醒家長接送學童應尋覓合法、安全停車空間，切勿違規停車，使得校園周邊水洩不通；在路口處，應減速慢行確實停讓行人通行；家長及學生們，通過路口（段）也應利用行人穿越道或是行人設施，切勿違規穿越道路，使自己暴露於風險中。

婦幼警察隊隊長盧昱嘉亦表示學校、家長可規畫讓學童結伴上下學，勿落單或走暗巷，以免使有心人士有機可乘；如遇陌生人騷擾可立即向學校或周遭店家及住戶尋求協助，或直接撥打110報案。

此外也運用本次開學日擴大進行交通安全宣導，於校門口設置交通安全宣導攤位，主動向開學前來上學之幼童及家長進行交通安全宣導教育；並於轄內重要路口共出動11名警力、12名義交進行交通疏導，另選定位於交通繁忙路段之學校，派遣專責交通疏導警力16員配合老師及導護人員，在校園周邊實施交通疏導。