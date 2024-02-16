After the Sixers blew the #Rockets out last month, Jalen Green very angrily told me “I’m not being used properly” and “I’m not no 6th man” — this was in response to me saying that Cam Whitmore should start at SG.



So it will be very interesting to see how he responds to possibly… — Roosh (@RooshWilliams) February 15, 2024

根據火箭隨隊記者魯許威廉斯16日爆料，前役末節突然遭到棄用的2021年選秀榜眼火箭後衛傑倫格林告訴他，「我沒有被球隊正確使用！我不是第六人！」藉以回應魯許威廉斯先前建議，火箭該讓菜鳥前鋒惠特摩取代杰倫格林先發位置說法，換句話說，傑倫格林並不願意成為火箭本季開高走低的「替罪羊」。

火箭本季剛開打狀態不錯，戰績始終維持在西區前8，但是他們接著頻頻連敗，目前戰績跌到24勝30敗，排名也掉到西區第12，距離西區第10勇士還有4場勝差，本季剛接火箭教頭的烏度卡，當然必須想辦法止跌回升，很可能在全明星周末後改變先發陣容。

剛滿22歲的傑倫格林，自然成為可能從先發改打替補的最佳選擇，因為他本季場均18.0分，比起上季22.1分退步，進攻穩定性也不好，儘管他本季54場例行賽仍先發上陣，最近明顯逐漸不被烏度卡重用，不僅部分上場時間被惠特摩搶走，甚至可能被惠特摩搶走先發位置。

「所以看著傑倫格林失去他的先發位置，將是非常有趣的事情，」魯許威廉斯表示，「他是否成熟到可以接受這種轉變，且從中獲得成長有待觀察，這次跟他的互動，也讓我合理質疑他將如何處理接下來的續約談判問題。」