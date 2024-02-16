2024年02月16日 新北市／淡水分局員警頭戴大型安全帽，手持「念出婦幼宣導口號換小禮品」牌，傳達戴安全帽及兩段式開車門的正確觀念。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

2024年02月16日 新北市／開學首日三重分局長黃南山親自率隊於校門口發放宣導品，進行婦幼、交通安全、反毒、識詐打詐及犯罪預防等宣導。（三重警分局提供／張鎧乙新北傳真）

春節7天連假結束，各級國中小學今天（16日）是開學日，為維護學童上學安全，新北市警局規劃各分局全面啟動「護童專案」，鎖定轄內各學校，在上學時段協助維持交通秩序，加強校園周遭巡邏，關心校園周邊交通狀況，並進行交通及婦幼安全宣導，增加孩童的安全性及警覺性，與校方一同打造優質與安全的學習環境，讓所有師生、家長均能安心與放心。

轄區員警在校園周邊發放宣導品，提醒學童對於網路使用須謹記「二要三不原則」，「要」主動求助、「要」主動下架；「不」拍、「不」傳、「不」留，以防制性影像散布，如遇危險時記得向警察求助。

淡水警分局長彭正中指出，為確保校園安全維護順利進行，提前與各派出所與學校聯繫，以確保兒童保護工作得到切實落實。他呼籲培養性別平等觀念，孩子遭受不當對待應勇敢求助，家長應時刻關注孩子，避免危險。

蘆洲警分局長詹志文則提醒家長，學童開學首日可能未完全調整正常作息，易因注意力不集中而發生意外。他呼籲家長在接送孩子上下學時要注意交通安全，避免違規停車，並以身教為重，守法是對孩子最好的示範。

三重警分局長黃南山強調，護童工作的目標是確保校園及周邊交通順暢，加強學生安全和校園周邊巡邏，以預防意外。分局將定期進行校園婦幼安全和犯罪預防宣導，並提高校園周邊巡守頻率和見警率，以保障孩童安全，建立安全愉快的學習環境。