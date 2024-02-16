據統計，新興亞股今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超66.6億美元，接著是台股的26.3億美元、印尼的10.0億美元；賣超則以印度的36.3億元最多，次為泰國賣超7.8億美元。2024年以來，亞股表現以菲律賓漲7.22%最強，其次是越南6.53%、台股3.77%，但泰國下跌2.17%最弱，南韓亦下跌1.29%。

台股封關期間，新興亞股呈現漲多跌少，印尼股市上漲1.4%最多，其次是菲律賓漲1.2%；另從資金流向來看，外資上周買超南韓11.3億美元，再者是印尼的1.1億美元，反觀印度、台股、泰國、越南都是賣超，尤以印度遭賣超6.1億美元為最多。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，在晶圓代工龍頭法說後，AI趨勢更加明確，不僅有利半導體、以半導體為基底的成長高股息更將同步受惠。

孫傳恕說明，從歷史數據來看，春節紅盤之後台股往往可維持多頭漲勢，惟從台股企業獲利與指數空間分析，建議投資人可在類股輪動時進行汰弱留強，聚焦具有成長性之族群，包括資料中心新平台、記憶體、IC設計族群、數位雲端、關鍵電子零組件等。