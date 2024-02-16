104人力銀行是國內極負盛名的求職徵才平台，每支廣告都有動人的故事張力，經常榮獲大獎肯定。2023第46屆時報廣告金像獎，該公司以《林懷民突圍篇》、《夢幻無限公司》、《年輕人給企業的104問》等系列廣告，榮獲1金、2銀、2銅、4佳作、2入圍的佳績，抱回年度最佳廣告主大獎。

不同系列廣告從不同角度看名人、職場、職人與求職者的人生故事，帶給社會許多啟發。104人力銀行集團行銷長張寶玲表示，拍攝這些廣告起心動念的源頭在2016年。當時104資訊科技創辦人楊基寬董事長覺得年輕人都有知識能量與經驗，建議把等待求職的能量轉換成可以主動幫助別人的力量，透過人與人的互動跟學習，形成一種類似互助的概念，讓想找工作而被動等待的人換位，當一個主動伸手協助他人的給予者Giver。

「Be a Giver」概念讓104人力銀行落實許多社會共融的互助案例，例如線上線下幫求職者審視履歷、免費的職涯諮詢，進入國、高中校園舉辦分享會，為學生們分析想從事什麼樣的職業，應具備什麼特質、就讀哪類科系等。

張寶玲表示，從2022年疫情解封至今，少子化與服務業大缺工，新鮮人就業不難，難在如何找到喜歡且願意全然付出的夢幻工作。當然企業也想找到夢幻員工，但要跟上現代年輕人思維，把傳統「企業對求職者」的單向面試，調整為「企業與求職者」的雙向面談(interview)，因為新一代年輕人找工作的同時，也在挑選企業。

據104人力銀行調查顯示，年輕求職者在面試時，最想問又不敢問的6大問題為：薪資、福利、人際、升遷、文化、工時。為鼓勵職場新鮮人勇敢提問，104推出《年輕人給企業的104問》系列廣告，邀企業聆聽新鮮人真誠的好奇，拉近企業與求職者的距離，緩解市場缺工壓力。

影片類綜合項金獎-104夢幻無限公司【獄政人員 林文蔚】作品畫面。（圖／時報金像獎提供）

每一代年輕人追求的工作價值不盡相同，尤其AI人工智慧技術已是未來各行業應用不可避免的趨勢，求職者如何因應也會影響職涯走向。張寶玲表示，靠單一技能闖天下已不可行，擁抱科技，運用它，學習它才是正確觀念。但不論科技怎麼前進，最了解自己的人還是你自己，AI可以匯整、歸納、分析大量資訊，給予建議，讓求職者準備履歷面試，但入職後，能不能變成夢幻工作還是要靠自己努力。