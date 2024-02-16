不少年輕人抱怨工作薪資低，但最近有網友發現，鼎泰豐外場人員的薪水竟有48000元，讓他很好奇原因，鼎泰豐外場是不是很難進，不少網友表示，想進鼎泰豐工作不容易，吃過鼎泰豐都知道，外場人員的長相和儀態都不錯，且還要具備外語能力，要進去工作不容易。另有網友則說，朋友會說中英日文，在鼎泰豐當外場，月薪5萬以上。

一名網友在PTT上分享，鼎泰豐外場的薪水48000元，以餐飲業來說算是蠻高的，照裡來說應該會吸引很多人去做，但鼎泰豐卻年年都在徵人，讓他很好奇鼎泰豐是不是很挑，是不是一定要長得很帥或很美，同時還要有外語能力才會被選上呢？

貼文引起網友討論，「去每一家鼎泰豐吃看看，光看店員就知道，男女店員都有挑過」、「去鼎泰豐吃飯，至少我沒被大媽或肥宅服務過」、「必須要英文好，因為常常要接待外國旅客」、「還真的外場都比我帥」、「感覺不太好進，又要長得好，又要會外語」。

另有網友分享，朋友在鼎泰豐當外場服務員，每個月薪水5萬多，除了中文和英文都很流利，也會說日文。也有網友分享，長得好看，又具備語言能力的人，很少會願意端盤子，所以就算開了很高的薪水，可能還是缺人。