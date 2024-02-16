針對政府禁止台灣團赴大陸旅遊，旅行相關公會擬邀請三黨黨主席討論，民眾黨主席柯文哲今天上午前往黨團開會後受訪，質疑「奇怪這個行政命令基於哪個法律基礎上」，黨團主任會主動邀請公會理事長了解訴求。
柯文哲指出，第一個問題，奇怪這個行政命令基於哪個法律基礎上，憲法、法律、行政命令，行政命令不能違反法律，政府下命令後，不知道出於哪條法律。
柯文哲表示，黨團主任會主動邀請公會理事長，了解訴求，法律在哪卡住，不必等他們來，黨團主動接觸。
針對政府禁止台灣團赴大陸旅遊，旅行相關公會擬邀請三黨黨主席討論，民眾黨主席柯文哲今天上午前往黨團開會後受訪，質疑「奇怪這個行政命令基於哪個法律基礎上」，黨團主任會主動邀請公會理事長了解訴求。
柯文哲指出，第一個問題，奇怪這個行政命令基於哪個法律基礎上，憲法、法律、行政命令，行政命令不能違反法律，政府下命令後，不知道出於哪條法律。
柯文哲表示，黨團主任會主動邀請公會理事長，了解訴求，法律在哪卡住，不必等他們來，黨團主動接觸。
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