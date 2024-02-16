全台各大廟宇陸續在過年期間抽出國運籤，廟方或民俗專家各有解讀，而前立委郭正亮也特別提出自己的分析，，警惕準總統賴清德不應受身旁的人搧風點火，並跟立法院長韓國瑜要有如兄弟般交往，否則藍白加起來過半的國會，很難順利推動法案。

南鯤鯓代天府開出的國運籤，詩詞為「不須做福不須求，用盡心機總未休。陽世不知應世事，官法如爐不自由。」郭正亮15日在《亮劍台灣》中分析，意思是不用算計太多，最重要是回到事情根本，跑不掉、騙不了，他舉例，中美在商量什麼，台灣不會知道，國民黨與民眾黨在討論什麼，民進黨也不一定知道，而「官法如爐不自由」，指的是在政壇上做事是不自由的。

談到新北三重先嗇宮開出的國運籤，詩詞為「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」；郭正亮認為，這是警惕賴清德不應受身旁的人搧風點火，未來的政壇很複雜，很難辨明絕對的對錯，譬如大陸漁船翻覆事件，有些人認為取締非法，海巡署正確，「兩岸事務如果能可以處理，早就沒有問題了」、「兩岸耐得住公事公辦嗎?」

至於該籤詩「此事當謀親弟兄」，郭正亮聯想到，可能賴清德最重要的朋友是立法院長韓國瑜，要跟人家有如兄弟般交往，否則藍白過半的國會，法案很難推動。

郭正亮提到最重要的是實事求是，掌握心意，確定要什麼，而且是能作出成績的，不要整天幻想台獨、統獨、民族主義，搞這些都沒用，只會造成朝野更多爭吵。他也談到，核三6月卸任，如果要延役，這個會期就要修法，「不要又讓國民黨幫你擦屁股」，行政部門經濟部就自己提案核三延役，不然下半年就會缺電，這是現實問題。