下周一（2／19）進入今年的第2個節氣「雨水」，日夜溫差相當大，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，水代表財，未來這16天（2／19 ~ 3／5）4個生肖財運跟貴人運特別旺，生肖羊遇很多機會、生肖龍有望名利雙收、生肖蛇笑口常開能吸引好運，生肖兔則會有無形財運加持，不過大環境忽暗忽明，投資或機會到來時，還是要理性判斷。

▎第4名、生肖兔

生肖兔這段時間財運有無形磁場加持，做選擇時可以考慮國外、異地、網路、宗教、高等教育的環境，比較有利於財富增長，若是花點心思在這些方向上，能獲得不錯的資源及知識收穫。

▎第3名、 生肖蛇

生肖蛇近期會受到朋友、閨密或社會團體的助力，在圈子裡能大方的展現自己，得到眾人的掌聲與支持，記住平時笑口常開，會讓事業更加順利，切記不要摻雜感情因素，免得影響工作與事業。

▎第2名、生肖龍

生肖龍這一陣子善用溝通與行銷能力，可以收穫眾多粉絲與大量名聲，事業上也能得到貴人幫忙，讓官運步步高升，有如神助，不過這段期間遠行外出要小心，多留意年輕男性或網友，恐會影響好運。

▎第1名、生肖羊

生肖羊最近的人氣與名氣大漲，有利於加強推廣與溝通，工作運、官運、事業運都很強，第六感相當敏銳，有很多合作與工作機會找上門，認真賺錢會有好收穫，但注意不能曝光的暗桃花，會破壞自我好運與財運。