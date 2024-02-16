軟著陸幾乎不可能？花旗經濟學家認為，美國將在年中陷入經濟衰退，目前經濟數據雖然強勁，但勞動市場的狀況並不理想，且信用卡拖欠率上升，零售數據顯示經濟活動下滑的幅度比預期還要大。

Business insider報導，花旗首席經濟學家Andrew Hollenhorst認為更需要關注的數據是前瞻性指標，顯示經濟數據疲軟的地方是勞動力市場，工作時間下滑、全職員工數量減少，餐飲業的招募也出現停滯。

Andrew Hollenhorst補充說明：「勞動力市場是經濟發展的關鍵，如果失業率保持低點，人們繼續消費，經濟就會出現成長，但如果失業率開始上升，顯示經濟狀況實際上將出現下滑。」

不僅如此，Andrew Hollenhorst也觀察到信用卡拖欠率上升，信用違約週期已經到來，每12位信用卡持有人就有一人拖欠款項，「面對較高的利率環境，部分消費者使用儲蓄消費及支出，導致拖欠狀況持續增加。」

Andrew Hollenhorst並不是唯一一個對未來感到悲觀的專家，資產管理機構阿波羅經濟學家Torsten Slok近期也強調，軟著陸是現在最不可能出現的情況。