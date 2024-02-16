台灣網紅「晚安小雞」前幾天前往柬埔寨開直播，聲稱在詐騙園區內遭到襲擊並一度失聯，疑似全程自導自演而遭當地警方逮補。原本逆風相挺的友人「阿鬧」也遭網友起底是政二代，母親李美素曾多次以民進黨籍參選台南市議員，還曾與時任民進黨主席蘇貞昌燦笑合影，甚至「阿鬧」也曾在直播為媽媽拉票，還曾站上掃街車輔選。事發後李美素的臉書也遭網友留言嘲諷：「兒子會美素啦」、「你兒子出事了」，但她本人並無回應。李美素今天（16日）不在新營的公司住家，但好友透露，李美素對兒子闖禍面臨牢獄顯得憂心忡忡。

2014年5月19日，時任民進黨主席蘇貞昌（左二）出席「六都原住民市議員候選人推薦記者會」，網紅「阿鬧」的母親李美素(右三)也出席。（資料照，季志翔攝）

在「晚安小雞」12日直播夜闖柬埔寨「凱博園區」失聯後，「阿鬧anow」曾拍影片力挺「沒人會拿自己的生命開玩笑」，並說要去柬埔寨救「晚安小雞」，但事後卻被發現，「阿鬧」與「晚安小雞」兩人都在柬埔寨，且被當地警方銬在一起。

臉書粉專「靠北直播主」發文指出，化名「阿鬧」的網紅，本名魯祖顯，曾是台南市議員候選人李美素之子。李美素曾在2010、2014、2018及2022年參選台南市平地原住民議員，其中2010、2014、2018皆受民進黨徵召，2022則改由無黨籍參選。2014年，時任民進黨主席蘇貞昌曾與6位直轄市民住民議員參選人共同召開推薦記者會，蘇貞昌為6位議員參選人披肩帶並高喊凍蒜。2018年民進黨通過徵召李美素參選，當時南市黨部表示，李美素曾任台南市民族事務委員會委員、立委陳瑩辦公室台南區特助、總統蔡英文競選後援會台南市原民部總會長。

李美素也曾在2014年5月在臉書社團「台南市平地原住民市李美素服務處」發文，「2014/05/06民進黨蘇主席貞昌約見6位徵召參選直轄市議員同志，鼓勵！打氣！！」照片中與李美素合照蘇貞昌露出燦笑，兩人也一起比出衝衝衝的加油手勢。

針對10年前李美素與蘇貞昌合影，民進黨黨內人士今表示，當年就是黨提名候選人一起合照而已，蘇與李美素一家並無交情，況且李美素的兒子已經成年，「出事要自己負責，跟他媽媽有什麼關係？」

而在臉書社團也可以看到，「阿鬧」在2022選舉期間曾錄影片為媽媽李美素拉票，「大家可以幫忙支持一下，投我老媽一票，再麻煩大家以訛傳訛啦，台南市平地原住民議員登記一號，李美素」。據了解，李美素在台南市新營區經營廣告公司，也兼營賣泡菜副業。

阿爆與晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕後，李美素的臉書也被網友洗版：「兒子會美素啦」、「你兒子出事了」、「兒子有出息了好多保鑣喔」、「救你兒子回來啊？」「有考慮要去營救兒子嗎?記得直播」、「丟臉死了 妳兒子 真的超鬧 臉都丟到國外去」。也有網友說：「我都不知道現在的社會怎麼了，明明是兒子個人行為，人家媽媽也沒說什麼，結果一群人來出征人家媽媽，真是可悲的社會。」