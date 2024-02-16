蛋黃區價格昂貴，不少計劃購屋者將目光轉往週遭的衛星城市，其中，在新竹新豐鄉的新建案「心豐花園」備受矚目，憑藉低基期、雙核心商圈，以及卓越的交通優勢，吸引眾多首購和首換族群目光。

相較於竹北地區房價急速攀升，新屋成交價維持在5字頭以上，鄰近的新豐鄉，竹北下一站，新案每坪僅約在30至37萬元區間，成交價呈現近一半的價格差距。

「心豐花園」位於新竹新豐鄉，低基期的優勢讓建案躍升區域話題，另外，生活機能優良，包含「新庄子行政生活圈」以及「山崎新豐車站商圈」，車程約6至8分鐘即可抵達；其中，新豐火車站周圍商家林立，車程僅需6分鐘便可以抵達新豐市場、員山綜合市場和家樂福超市、全聯，滿足居民的日常所需。

此外，雙商圈正核心的地理優勢，創造行政與生活分明空間，展現新舊融合的聚落機能。「心豐花園」與新豐市區相隔不遠，周邊環境相對幽靜，不僅擁有輕鬆惬意的生活氛圍，還能享受市區豐富的生活機能。另外，在學區方面鄰近山崎國小、忠孝國中、仰德高中等學校，滿足有家庭小孩的教育需求。

秉和建設參加2023年旺旺中時房產金牌獎，榮獲建設類產品規劃精湛獎。（業者提供）

在交通方面，建案快速銜接建興路、忠信街和中興路，主要聯外道路則為省道新興路。建案基地位於榮華街，至國道1號湖口交流道僅需約16分鐘，方便抵達新竹工業區、竹北市和新竹科學園區，為通勤族提供便利性。

「心豐花園」擁有良好的公共空間規劃約2,690坪大面積基地，再加上無建築相鄰，因此戶戶皆擁有寬闊棟距；更打造獨具特色約1,200坪法式中庭景觀花園，讓低樓層坐擁花園綠景、中高樓層則可以享受寬闊的景觀視野，成為本案一大亮點。

此外，鄰近的「新豐公園」和「員山綜合活動中心」不僅提供孩童遊憩場所，還滿足了年長者和運動愛好者的需求，提供豐富的活動場所，讓居民在下班、下課後能夠放鬆心靈。

「心豐花園」接待會館位於新竹縣新豐鄉中興路89號，規劃地上14層、地下2層，共355戶住2-3房純住家，預計2024年第四季完工。