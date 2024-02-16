寒假結束迎來開學日，台中市警方16日上午展開護童專案，其中烏日警分局更召喚出分局吉祥物「烏大龍」並出動警用大型重機與學童互動，讓學童眼睛一亮，爭相拍照。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

寒假結束迎來開學日，台中市警方16日上午展開護童專案，分別到各轄區國小維護學童上、下課安全，其中烏日警分局更召喚出分局吉祥物「烏大龍」並出動警用大型重機與學童互動，讓學童眼睛一亮，爭相拍照，太平警分局也發送精美文宣、文具祝福學子開學順利。

寒假結束，學子回歸校園，各國小校門口恢復上下學的人車潮，為使父母安心上班、學童開心上學，台中市警察局第二、第五、烏日、霧峰與太平分局16日出動警力到各自轄區內國小展開護童勤務，加強校園周邊安全維護、交通疏導，一起守護學童上下學的安全。

人稱「烏大龍」的烏日、大肚、龍井地區是烏日警分局轄區，分局長尤啓南一早率員前往烏日國小參與護童勤務，現場召喚出分局吉祥物「烏大龍」並出動警用大型重機與學童互動，讓學童眼睛一亮，爭相拍照。警方也藉機向現場大、小朋友們進行婦幼安全觀念宣導，將行人路權及反詐意識傳達給每位家長及師生，避免受害。

太平警分局分局長廖誌銘前往新高國小，與校長蔡振傑在校門口與家長、學互動，拉近警民距離，現場進行犯罪預防宣導並發送精美文宣、文具祝福學子開學順利；中市警五分局分局長劉其賢也前往松竹國小，與校長黃永昆、家長會長曾志偉、多位家長委員、導護老師、導護媽媽共同維護學童上學時段的安全。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，每個孩子都是國家未來種子，也是社會希望，呼籲用路人行經校區時應減速慢行，並注意前方是否有正在過馬路的孩童，期望能在校方、導護家長及警方的共同努力之下，為孩童鋪設一條安心上、下學的道路，共同守護著孩童交通安全，讓孩童能平安上學，快樂回家。

中市警二分局分局長周俊銘表也說，家長在接送學童時，請配合員警交通疏導，注意交通安全及學童們的動向，切勿讓他們任意跨越馬路以免發生危險，也不要為了貪圖方便而隨意停車，因而影響其他民眾用路權益，共同建造學校安全及優質交通環境。