今年年初時因天氣等因素，雞蛋批發價及產地價連續調漲2次，批發價達52元、產地價則達42.5元，台北市蛋商公會理事長林天來表示，因春節期間休市，蛋商向蛋農收購雞蛋後無法售出，因此明起蛋價調降3元，批發價為49元、產地價為39.5元，未來仍要視開學、銷售情況等因素等調整蛋價。
林天來表示，由於蛋商在過年期間仍會向蛋農收購雞蛋，但因春節期間休市，因此雞蛋仍由蛋商庫存，還沒賣出去。
林天來提及，未來蛋價的調整則要視未來幾天的銷售量、開學用蛋價增加等再觀察，會再依市場機制調整。
今年年初時因天氣等因素，雞蛋批發價及產地價連續調漲2次，批發價達52元、產地價則達42.5元，台北市蛋商公會理事長林天來表示，因春節期間休市，蛋商向蛋農收購雞蛋後無法售出，因此明起蛋價調降3元，批發價為49元、產地價為39.5元，未來仍要視開學、銷售情況等因素等調整蛋價。
林天來表示，由於蛋商在過年期間仍會向蛋農收購雞蛋，但因春節期間休市，因此雞蛋仍由蛋商庫存，還沒賣出去。
林天來提及，未來蛋價的調整則要視未來幾天的銷售量、開學用蛋價增加等再觀察，會再依市場機制調整。
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