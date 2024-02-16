周五香港恆生綜合指數早盤升131點或0.8%，為16076點。國企股(H股)升0.9%。科技指數漲1.0%。交易所幾乎所有板塊都呈現上揚。

主要科技股普遍上漲，美團升逾1%，阿里巴巴和京東漲近1%。

惟騰訊延續昨日跌勢，逆勢下滑1.1%。

半導體股持續上揚，中芯國際漲3.3%，華虹半導體升2.3%。

汽車股走高，零跑升4.1%，小鵬和比亞迪皆漲逾2%。

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