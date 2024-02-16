國定古蹟彰化市元清觀趕在農曆正月初九拜天公之前，16日開啟賽錢箱，志工仔細清點香油錢。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

俗稱「天公壇」國定古蹟彰化市元清觀，趕在農曆正月初九拜天公之前，今天開啟賽錢箱。元清觀管理單位彰化市公所派遣志工清點香油錢，將紙鈔及零錢一一分開統計。市公所指出，今年因元清觀於農曆春節期舉辦「向天公借膽」文創活動，人潮較往年同時多出約五成，香油錢預估將有成長。

「100、200、300！」志工們打開元清觀的賽錢箱，每個賽錢箱幾乎都被信眾的香油錢塞得滿滿，他們先將紙鈔與零錢分開，紙鈔一張張攤平，再各自依面額分類，零錢也依面額分開疊放，再仔細清點數量及金額，深怕有遺漏或算錯。

彰化市公所寺廟室表示，天公壇元清觀有4個固定式的賽錢箱，放置於金紙區、櫃檯區、正殿及二殿等處，來源大都是信眾添香油錢，或是拿金紙及香時順便投入，過年這幾天因應遊客及信眾較多，所以臨時再擺放5個壓克力移動式的賽錢箱，總共有9個。

寺廟室說，元清觀的慣例就是在每年春節假期過後開賽錢箱，因為此時賽錢箱都滿了，加上大年初九又將會再有一波人潮，因此每年春節假期結束，就會動員志工清點香油錢，元清觀是市公所代管的廟宇中，最早清點香油錢的廟宇。

元清觀去年同一時間統計金額約為267萬元，今年看起來應該會增加，因為今年有舉辦「向天公借膽」文創活動，信眾可向玉皇大帝擲筊請回琉璃座文膽或武膽，結緣金為600元，限量288組，已全部都被信眾請回去。