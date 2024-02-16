張晨瑋認為，2024年將有許多因素支撐越股表現，主要是越南政府在政策面持續推動，包括落實利率降低、穩定外匯市場及促進公共投資支出等，將為越股挹注動能；且與美國的關係升級為全面戰略合作後，更有望提升越南產業等國際合作拓展，有機會刺激越南股市的驅動力，股市投資前景值得留意，建議投資人透過定期定額或分批進場布局績優越南機會基金，更容易參與越股成長商機。

日盛越南機會基金研究團隊表示，1月越南製造業採購經理人指數（PMI）達到50.3，是連續五個月萎縮後再度回升，對越外國直接投資（FDI）達23.6億美元，接待國際遊客150萬人次等，為疫後重新開放以來最高。

惠譽於去年12月中旬調升越南長期外幣評等為BB+，未來展望穩定，企業對2023年第四季財測指引預測優於第三季，預計財報有機會呈現逐季上調，且2024全年企業EPS成長將上看18％～20％，其中消費、科技、銀行、地產、能源、電力等類股為拉動成長的焦點產業。