藝人小甜甜（張可昀）和前夫育有一女「米苔目」，去年3月恢復單身後，同年11月被拍到與刺青男約會，經紀人證實兩人「友達以上」。昨媒體報導，小甜甜龍年想再拚男寶寶，希望給女兒添伴。

根據《TVBS新聞網》報導，小甜甜被孫德榮催再生小孩，突自爆：「其實我想在龍年再生一胎，因為我女兒很想要一個弟弟。」小甜甜不排斥跟現任生，並爆料孫德榮說只要生兒子就給超大的紅包。

小甜甜想幫女兒添個弟弟作伴，不排斥跟現任男友生。（圖／FB@張可昀）

小甜甜去年11月認愛刺青男，獲得普遍網友的祝福，但也有不少酸民冷嘲熱諷「撐不到半年」、「戀愛腦，把小孩顧好比較實在吧」等；對此，小甜甜高EQ回應：「謝謝所有特別留言謾罵的鍵盤俠～其實縱使是批評你們居然還願意花時間留言罵我，謝謝你們～也辛苦啦！」

小甜甜同時感謝網友的祝福與鼓勵，認為只要夠勇敢、善良、真誠，都值得愛人和被愛，栽贓、霸凌和嘲諷一點都不重要，因為口出惡言的人未來都必須付出代價。