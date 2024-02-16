王牌經紀人孫德榮2013年被診斷罹患膀胱癌，為此開刀拿掉膀胱，並動用大腸取作人工膀胱，今(16日)媒體報導，由於排尿功能不佳，剛過完年孫德榮就緊急入院，今下午要做膀胱鏡手術，他置生死於度外，表示目前還不確定人工膀胱出了什麼問題，他不需要大家急氣，「上天讓我活我就活」。

孫德榮去年底就在Youtube頻道透露身體再度出狀況，因排尿有問題到榮總插尿管，長度達30公分，讓他當場發出慘叫。今據《TVBS新聞網》報導，近來剛開工孫德榮就再度住院，受訪表示可能人工膀胱纖維化或長息肉，確切狀況要等今下午進手術房才能確定。

孫德榮表示，自己從小年夜起就無法尿尿，但因為過年不方便去醫院，初三終於看了醫生，效果不佳，隔天「小豬」羅志祥、小甜甜等人到他家聚會，他只能提著尿袋見大家，昨再度入院，他坦言沒有告知太多人，自嘲「又不是告別式」，他也做好最壞打算。

孫德榮近年對過去子弟兵的動向相當關心，被問到王少偉多次被傳跟許藍方交往，孫德榮贊成說：「我覺得許藍方不錯，又是性學博士」；先前王心凌傳出被花心男友劈腿，孫德榮直言希望她沒對象比較好，「每次看她（情傷）不舒服我都好難過，真的太辛苦了」；至於早年陳喬恩傳出被冷凍，孫德榮直言是他下的決定，「我就是要她（陳喬恩）痛苦，才能痛定思痛。但她始終不了解，為什麼我對她特別嚴，這是一種恨鐵不成鋼心情。我也知道她非常恨我。」