台灣體操隊力拚巴黎奧運門票，大年初三即前往埃及參加體操世界盃開羅站，可惜李智凱在男子鞍馬資格賽發生嚴重失誤，僅獲得14.233分無緣晉級，若要取得巴黎奧運門票，只能期待剩下3站繳出好成績。依據規定，將從4站世界盃賽事中擇優3場最佳成績進行排名，各單項排名前2名的選手拿到奧運資格。

李智凱在資格賽祭出難度6.200分，但因失誤產生，執行分僅拿到8.033分，以總分14.233分名列第11名，另一好手蕭佑然難度分5.900分，繳出執行分8.366分、總分14.266的成績，分名列第10名，雙雙未能挺進決賽。

中央社報導，體操隊總教練林育信指出，李智凱、蕭佑然的時差狀況還調不回來，且籤運不佳被排在最後一輪出場，「壓力太大造成失誤，但後面還有3場賽事，我們會繼續加油。」

依國際體操總會公布巴黎奧運參賽資格途徑，其中2月至4月期間所舉辦之4站單項世界盃系列賽，擇優3場最佳成績進行排名，選手在各單項排名前2名即可取得奧運參賽資格，開羅站結束後，還有德國站、亞塞拜然站及4月的卡達站。