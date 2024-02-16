一艘大陸無名快艇，14日下午非法闖進金門北碇島附近禁止水域線捕魚，拒檢逃逸翻覆造成2漁工溺斃的悲劇。根據海巡調查，此類無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無快艇」，多年來橫行金門及馬祖，不但越界捕魚，甚至經常偷取漁民的漁網以及漁獲，造成漁民重大損失，由於態度囂張難管，向來是兩岸協同執法的共同關注對象，漁民更是恨得牙癢癢，恨不得全數掃光。

雖然近年來大陸漁船預越界捕魚頻傳，但由於兩岸禁止水域重疊，雙方漁民也都頗有默契，對岸漁船如有越界，在我方海巡強力驅離下，雙方也始終保持著打帶跑的默契。

但是從5、6年前，金馬地區突然出現大量的無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無快艇」，不但違法捕魚，甚至會偷偷竊取漁民的漁網以及漁獲，讓我方漁民損失慘重，由於「三無快艇」輕巧快速，我方海巡50噸級以上快艇就無法趕上。

因此海巡署往往會派出30噸級的快艇，速度能與之匹敵，負責在金馬海域進行驅離。甚至去年還派遣海巡特勤隊突擊艇進駐，終於讓這些三無快艇嘗到苦頭。

雖然這次發生快艇翻覆導致2名大陸人民溺斃憾事，但當地的漁民為了生計，仍希望海巡繼續強力執法。

據了解，此案因國台辦已經介入，為避免演變成政治事件，目前兩岸都低調冷處理，大陸等國台辦指示，我方則等交由國安會指導。

至於2名生還的大陸漁工因言語有著嚴重的四川及貴州口音，導致偵訊進度緩慢，目前仍在金門海巡隊製作筆錄，金門地檢署檢察長周士榆今天下午也前往了解案發經過，至於詳細的事發原因仍有待後續檢調做進一步調查釐清。