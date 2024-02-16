民進黨不分區立委排名第16位的罕病人權律師陳俊翰，在大年初二（11日）病逝，享年40歲。曾因暗酸陳俊翰引發爭議的大陸央視前記者王志安，昨(15日)先曝光一封來不及給陳俊翰的道歉信，卻在另一篇發文中，提到一句「不管陳律師最後的離開是否和參與造勢有關」，引發網友砲轟「是人話嗎?」、「你就不能反省嗎？參加造勢晚會是正常活動」，其中還有許多網友是以簡體字留言。

王志安昨晚的發文內容為，「經過這一事件，希望台灣社會在鼓勵身心障礙人士參政的同時，能更謹慎讓這些人參加造勢晚會。畢竟對陳律師而言，參加這種造勢晚會的健康風險實在太高了。不管陳律師最後的離去是否和參加造勢有關，彼時的做法從維護身心障礙者健康的角度講，都非常不恰當。陳律師已經去了，希望類似的悲劇不要再發生」。

該貼文曝光後，引發不少網友憤怒，其中還有不少以簡體字留言者，「你就不能反省嗎？參加造勢晚會是正常活動，陳律師不是第一次參加，為什麼和離去有關？」「不是被你氣的嗎？」「如果當事人自願，就沒有問題。如果歸於民進黨造勢，也不是不可以。但這樣說，同樣變相否定或弱化身障人士參與公共事務能力，這和全世界鼓勵支持身障人士像普通人一樣參政的政治正確和趨勢是不相符合的」。