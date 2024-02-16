19歲鄭姓女子前年與5名女子有感情及口角等糾紛，遭到5女囚禁並持棍棒毆打凌虐致死，鄭的友人多日與其聯繫不上前往其住處查看，才發現鄭女身體已發黑腫脹死亡，最高法院依傷害致死罪將李女及謝女等5人各判處7年2月到8年8月不等徒刑，全案定讞。

判決指出，楊雯婷、謝宇欣、吳芷翎、田庭娟與鄭姓女子在案發時為朋友，楊雯婷原與鄭女是「男女朋友」，2022年11月13日則與田庭娟成為伴侶。李玟欣雖不認識鄭女，但其與田庭娟原為男女朋友，另謝宇欣與吳芷翎則為現任伴侶，同居在吳芷翎所承租的房間，而謝宇欣所承租的房間則由鄭女居住其內。

楊雯婷認為鄭與她交往時同時腳踏多條船、劈腿，而有感情及口角糾紛，謝則認為鄭女居住在其承租之房間卻不繳納房租，而有金錢、口角糾紛，吳因與鄭女間有金錢糾紛，在其租屋處白吃白住，騙取其信任，田庭娟則因楊雯婷而與鄭女有感情糾紛，且不滿鄭透過其報名國軍志願役士兵後，卻無故反悔兩次。

5人對鄭女早已心生不滿而欲質問並教訓鄭，李玟欣則因田庭娟之緣故，而欲為田庭娟出氣，5人先後在2022年11月間多次以平底鍋及鐵棍毆打鄭女，5人甚至彼此傳訊息「現在死不了」，且待鄭女「傷好了」之後還要再對鄭女「報仇」、「要對付」等文字。

2022年11月13日，楊雯婷、謝宇欣、吳芷翎等人在住處聊天、休息，期間復外出逛夜市，雖見鄭女全程姿勢不變平躺地板上已無意識、看不出是否尚有生命徵象，依然無人願意上前查看或施以必要之救護行為，直至14日上午鄭的友人前往現場尋找鄭女時，發現其躺在地板上且身軀已發黑腫脹，才報警處理。

一審及二審依傷害致人於死罪將李玟欣判刑7年2月，田庭娟判刑8年2月，楊雯婷及吳芷翎各判刑8年4月，謝宇欣判刑8年8月，檢方上訴主張5女構成殺人罪，最高法院認為，檢察官上訴意旨，就原判決已明確論斷說明之事項，漫為爭執，判決駁回確定。