國民黨立院黨團要求立法院17日開臨時會，邀請行政院長陳建仁就台中「瘦肉精爭議」食安報告，遭民進黨立院黨團質疑是假議題，因為在常會期間召開臨時會是違反憲法規定及不懂立院內規，而立法院議事處也發出訊息給各黨團，因時程及作業程序考量不召集協商；對此，民進黨團表示，這是一場鬧劇，希望不要再來，還好韓國瑜還有一點sense。

民進黨團表示，經過昨天民進黨團主動召開憲法小教室，告訴國民黨團呼籲國會第一大黨立法委員不要違反相關規範，經過一整天，雖然國民黨內部還是聯署召開臨時會，但我們講的話國民黨應該有聽進去，並沒有遞出聯署，而是以國民黨團函請召開協商。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，但還是要提醒，臨時會在常會期間不得召開，這種違憲的做法，希望國民黨團拋出議題前能夠深思自律，把憲法條文好好研讀，目前為止新國會國民黨團前後違憲亂政主張已經目不暇給。

吳思瑤指出，短短幾天內，國民黨團拋出國會成立特偵組，要求國會聽證權，以及針對行政官員有任免權等，國民黨每天持續擴權，以最新常會期間不得開臨時會，終於願意去了解憲法，盼國民黨可以適可而止，國會改革不等於國會擴權。

民進黨立委莊瑞雄說，可以發現這會期國民黨演了幾天的鬧劇，整個立法院正常會期拋出聽所未聞的臨時會，這對韓院長是極大的不尊重，2月5日朝野協商，大家確定2月20日開議，結果13日就被推翻，讓新的院長情何以堪？期待整個國會在新會期要強力監督政府，朝野之間可以有志一同，這是民眾所期待，但鬧劇不要再來，還好韓國瑜還有一點sense。

民進黨立委洪申翰表示，新國會到現在，國民黨表現很像是一個政治暴發戶，包含食安議題出來，國民黨還沒搞清楚就急急忙忙拋出要開臨時會，但這個主張明明就違反憲法規定，祕書長周萬來都知道是假議題，明明商議好20日開議，這種自以為是的主張，用這種方式刷存在感，真的讓人很詫異。

洪申翰指出，現在看起來韓國瑜踩了煞車，民進黨不擔心排食安專案報告，也同意專案報告，但請依循立法院規範，這是最簡單的問題。