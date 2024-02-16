一對張姓父子16日清晨7點多駕駛小貨車出門上工，行至國道3號縣通霄路段高速衝撞施工緩衝車，造成父死子傷悲劇。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

一對張姓父子16日清晨7點多駕駛小貨車出門上工，沿國道3號北向車道行駛至139公里苗栗縣通霄路段內側車道，因未及時發現前方有施工車隊，高速衝撞施工緩衝車緩衝器，小貨車頭嚴重毀損，駕車的張父一度受困車內，苗栗縣消防局通霄分隊及國道2大隊後龍分隊人員趕往搶救張氏父子，經送醫後張父仍因傷重不治，兒子則受到輕傷留院觀察中。

48歲的張姓死者經營水電工程行，16日清晨駕駛自家公司小貨車，載同26歲歲的兒子出門上工，父子倆沿國道3號北上車道行駛至139公里苗栗縣通霄路段時，未注意內側車道在施工車輛正在撿拾車道上散落物品，直接高速衝撞施工車隊後方緩衝車，小貨車反彈後再撞擊中央分隔島，整個車頭當場嚴重變形，張父被卡在駕駛座上嚴重出血。

國道第2大隊後龍分隊、苗栗縣消防局第4大隊通霄分隊等據報趕往事故現場，經用破壞器材撬開小貨車門，將張氏父子救出車外，送往苗栗市大千醫院急救。張父當場已因重傷失去呼吸心跳，經醫院全力搶救仍告不治，兒子經檢視，頭部有撕裂，以及右手右腳擦傷，尚無生命危險，醫院已對死者抽血檢驗酒測值，緩撞車陳姓駕駛經檢測後酒測值為0。

車禍事故發生後，一度造成現場車流嚴重回堵，經國道警方及高公局救援車輛全力疏導搶通，現場於8時30分排除，恢復車流正常通行，確實肇事原因由國道警第2大隊釐清中，警方呼籲駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。