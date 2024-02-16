許多民眾喜歡到好市多採買並分享好物，一名女網友最近發現賣場有款新上市的乳酪麵包，一大包24個賣219元，她看到人手一包，也跟風買回家嘗鮮，沒想到意外好吃，一票吃過的會員也大讚「烤過或氣炸後更美味」；內行網友則表示這款麵包在日本賣翻，幾乎每台推車都有一袋。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，最近在賣場發現一款新品「瑪斯卡邦乳酪小麵包」，她認為外表長得相當普通，一包24個219元，一開始沒打算買，不過看到人手一袋，好奇買回家嘗鮮，結果竟意外好吃。

貼文引起回響，許多吃過的會員都大推，「好吃，今天剛好有試吃就入手了」、「氣炸後更好吃」、「這個又香又好吃」、「昨天也買了一袋，稍微烤過更香」、「這個比原本的餐包好吃多了，小孩很喜歡。」

內行網友表示，這款麵包在日本的好市多賣翻，「每台推車至少都拿一袋，標價798日圓，跟日本款比起來，台灣的比較不甜，個人覺得更順口」、「這個好好吃，我在日本的時候很常買，太好了！」