台股龍年走勢強勁，昨（15）日盤中創下18725點歷史新高，一名網友在PTT發文指出，他從去年2/17開始每個星期固定買250股0050正2（00631L），經過一年後報酬率接近27%。

原PO發文透露他每星期買250股0050正2一年後的績效，總投入成本約162萬6401元，帳面上未實現損益成長至43萬5697元，報酬率達26.79%。原PO說，這個方法績效沒有低點ALL IN高，而他打算等景氣燈號變紅燈再出清。

其他網友表示，「賺爛了」、「台股堅持買正2過20年後真的發大財」、「分批買安全，無腦26%台股真的神」、「正二真的無腦買就對了」。

也有網友說，「資金如果夠的話，漲高買少，跌深要買多一點」、「過熱的時候反而要保守，建議要分批陸續出場」、「這種大盤下殺時，一天可能就讓你獲利少1/4，小心」。

0050正2是一檔「槓桿型ETF」，漲跌是0050的2倍，台股處於多頭時期可以買進，最大的缺點則是碰到股災時的下跌幅度很大。

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