台中市警局第一分局警備隊員警林志營，2023年10月31日上午7時許，在上班途中，因為身體不適，經線上交整員警通報救護車，送往中國醫藥大學附設醫院急診室判定為腦出血，緊急於當日中午進行手術，歷經5個小時後，進入加護病房觀察。

2023年12月7日轉到普通病房，由家屬繼續照料，員警林志營因開的是腦部手術，其意識尚未清醒、身體四肢需靠人照護，且進食仍需靠鼻胃管，目前只能靠漸進式的復健。員警林志營因健保病房限制的關係，已經轉到中國醫藥學院附設醫院東區分院復健病房。

警雁關懷協會理事長盧苓、副理事長陳漢謚、秘書長張振華等人，前往關懷並捐贈善款。（翻攝畫面）

員警林志營的父親年邁，目前在安養中心照護，與擔任家管的雷姓妻子，育有一子一女，長女（26歲）目前在台北工作，兒子（23歲）則是就讀大學會計系。林志營的薪資除了要維持家庭的開銷外，仍要支付父親的安養照護費用，林妻私下透露，目前家庭經濟拮据，生活困頓。

據了解，林志營自1993年從警至今已有30年，平時工作認真負責，且衷於熱心公益、急難救助，時常幫助弱勢，協助申請相關補助，甚或自掏腰包幫助需要幫助的人。

有感於林志營家庭經濟驟生困境，第一分局同仁激起同袍之愛，發動分局內部的募款行動，期能拋磚引玉，廣邀善心人士共同稍緩林家困境，更希望長期助人的林志營，能夠早日清醒、恢復健康。

員警林志營公益善心事蹟如下：1、2010年內政部警政署表揚各警察機關協助推行急難紓困績優員警。2、台中市政府警察局111年6月「忠勤、忠義」楷模表揚。3、2022年臺中市好人好事代表。4、台中市政府112年度獎勵廉潔楷模。5、2023年下半年協助弱勢民眾轉介申請各類急難救助計11件。