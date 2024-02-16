久陽表示，子公司榮福代操之屏東崁頂焚化廠整改工程進入最後完工階段，整改收入已大致完成請款，1月營收1.15億元較去年同期大幅成長91%就是來自整改收入的挹注。子公司台鋼運輸受惠紅海危機，海運費大漲之利多因素，1月營收較去年12月成長28%。子公司台鋼環保則業績持續成長。

至於久陽螺絲本業1月營收與上月相當，終端客戶庫存去化即將告一段落，最壞的情況已經過去了，營運穩定加溫，加上近來國際鋼價持續上漲，市況回溫可期。

沛波元月營收翻倍增長，公司總經理楊韻蒔表示，1月份卓越的營收表現主要受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績持續挹注，同時，關西新廠產能的投入助攻，帶動營收不僅月增5.02%，年增率更驚人的翻倍成長，並創歷史同期新高紀錄。

根據台灣鋼鐵公會看法，全球鋼市已走出谷底，並預測今年全球鋼市表現將優於去年。此外，沛波楊韻蒔總經理表示，國內建築用鋼筋市場受惠於政府積極推動的公共工程及公辦都更等持續性建築需求，因此樂觀看待今年的營運表現。