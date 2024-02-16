2023美國建築大師獎競賽近日公布獲獎名單，台灣師範大學設計系師生團隊首度參賽，從來自全球逾萬件的學生作品中，榮獲兩件優勝獎、兩件榮譽獎，其中獲獎的碩士生符馨，作品靈感來自於東晉詩人陶淵明的生活方式「採菊東籬下，悠然見南山」，鼓勵人們關注農村文化，透過新舊結合的文創概念來修復老舊破損房屋，獲得評審青睞。

美國建築大師獎（The Architecture Master Prize？，AMP）前身為AAP美國建築獎，是最具權威的世界級建築獎項之一，也是教育部認列補助的獎項。台師大碩士生符馨以兩件作品獲獎，碩士生趙昱則獲優勝獎，大學部學生鍾頤萱和廖季淳攜手設計「Livingreen」作品獲獎。

符馨以「墨韻書香 Breath of ink」及「Back To Gather」兩件作品，分別獲得室內設計及公共空間組的優勝獎、榮譽獎。在「墨韻書香 Breath of ink」作品中，她融入禪宗美學與園林設計元素，應用於書法教室的設計，打破方正空間，用轉折動線拉長原本進入空間的距離，追求一步一景，傾斜牆體，多出開窗，讓光線引入室內。

符馨另一件作品則是「Back To Gather」，是大學畢業設計作品，她採取陶淵明的生活方式，其中包括「採菊東籬下，悠然見南山」，是遠離城市生活繁忙節奏的好方法。選擇一個寧靜、完美的環境，與擁有相同理念的人共度時光。這致力於維護和增進農村文化，吸引更多人回歸該地區，為當地提供更多就業和娛樂選擇，透過新舊結合來修復老舊破損房屋，是年輕人共同生活的理想之地。

符馨說，感謝台師大設計系林俊良教授，針對作品提出許多修正意見，透過課程，使她對中式傳統美學愈感興趣，才構思這個作品，也感謝長友大輔老師的指導與鼓勵她參賽。

在設計系助理教授長友大輔的指導下，鍾頤萱、廖季淳兩人攜手完成「LIVINGREEN」作品，在競賽的室內設計和公共空間項目，榮獲榮譽獎。團隊作品的設計理念是，Living Green代表著生意盎然的綠意，而「Live In Green」代表居住生活在自然中，因此作品象徵著人與自然的共生關係。

在設計系鄧建國教授的指導下，設計系碩士生趙昱以「Harmony of nature - The luxurious contrast of wood and marble」作品，在室內設計與公共空間類中榮獲優勝獎。

趙昱說，他和合作夥伴的設計理念是，將自然元素融入室內環境，透過結合「木材和大理石」這兩種截然不同的材料，打造一個豪華而令人難忘的室內空間。在這個項目中，她們的目標是展示對自然的崇敬，同時實現美學和功能的巔峰。