交通部觀光署每年辦理「好客民宿遴選活動」，自全台眾多合法民宿中精挑細選符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」等六大精神的民宿業者，日前公布112年遴選結果，全國250家民宿參與遴選，嘉義市「淌淌時光」、「走路回家」、「小小逐月坊」、「家暖暖」等4家業者全部獲選為好客民宿，嘉義市現有15家合法民宿，已有9家取得好客民宿認證，認證比例達到6成。

嘉義市現有15家合法民宿，已有9家取得好客民宿認證。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，市府於2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，民眾得依規定於區域內申請經營民宿，迄今街區內已有14家、全市共15家合法民宿。嘉義市於2021年首次輔導「五柳園民宿」及「拉瓦宅」2家民宿業者參加好客民宿遴選活動，很高興在2022年獲得好客民宿榮耀，隔年2022年再有「八拾二弄文旅」、「回朔民宿」及「嘉義小青旅」3家業者相繼獲選，今年獲證的業者更是一舉來到4家，包含「淌淌時光」、「走路回家」、「小小逐月坊」、「家暖暖」，3年累積下來嘉義市共有9家業者獲得好客民宿認證，好客民宿比例來到6成。

張婉芬處長進一步表示，這次獲選好客民宿的4家民宿負責人都是3、40歲的年輕人，建物屋齡都超過50年，推動民宿不僅達到地方創生、老屋活化的目的，這些民宿業者也都有很多故事。像「家暖暖」是嘉義市首間三合院民宿，負責人江秀治是職業軍人退伍，與同樣從事軍職的先生張于亞費時數年，走過高雄、臺中，最後選擇在嘉義市實現自己的民宿夢。「小小逐月坊」是一樓磚造、二樓木造的日式建築，負責人李佳樺原在台北六福集團服務，後來選擇自己創業投入民宿行業，因緣際會買下這間日式老屋後盡量保持原屋樣貌，並且到處尋找合適的老物件來補足年久失修的部份，歷經三年才把舊屋整修完成，讓老屋重現風華。

嘉義市4家民宿業者獲得112年好客民宿認證，屋齡皆超過50年，不僅達到地方創生，更讓老屋重現風華。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處說，根據交通部觀光署好客民宿遴選活動規範，民宿業者須先參加輔導訓練課程，參訓時數達安排之課程時數三分之二以上者，始可取得結業證書，再以當年度之結業證書申請接受專家學者實地訪查，經過交通部觀光署彙整實地訪查委員產出實地訪查之結果，及相關資料提報好客民宿遴選委員會審查，通過後取得好客民宿資格。112年全國共有約250家民宿業者參與遴選，嘉義市共有4家業者報名參加並全數通過。市府今年仍會委託專業團隊辦理輔導課程及實地輔導，鼓勵業者取得好客民宿認證，維持友善舒適的旅遊住宿品質。（嘉義市政府廣告）