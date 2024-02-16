有些人做事坦蕩蕩，不會為了達成目的而不擇手段。《搜狐網》運勢專欄分享性格最豪爽4星座，工作上不會耍小心思，絕不欺騙身邊的人，天生直腸子，說話直接不拐彎抹角，但有時候個性太直，容易不小心得罪人。

▎牡羊座

牡羊座就像長不大的孩子，生活無拘無束，想說什麼就說什麼，不怕得罪別人，但有時講話太直接，初次見面的人可能無法接受，不過認識久了會發現，他們只是沒想太多，待人真誠又開朗，牡羊座心情都寫在臉上，做事坦蕩蕩，對朋友真誠絕不欺瞞。

▎射手座

射手座熱愛自由，給人不羈又獨立的感覺，生活安排都以方便為主，做事有原則，不會被外界的流言而左右，也不算計捉弄別人，對於他們而言，與人相處時若契合就在一起，不合分開就好，做事不會為了利益，也絕不讓自己受傷害。

▎摩羯座

摩羯座個性沉穩，平時有話直說，犯了錯就勇於承認道歉，不會在背後說別人閒話，面對工作上的競爭對手，摩羯座都是靠實力去拚輸贏，絕不為了達成目標動歪心思，就算被打敗仍處之泰然，建議他們與人相處時，說話還是委婉一點，太誠實容易得罪人。

▎獅子座

獅子座性格較傲慢，喜歡指揮別人，行事果斷又直率，待人熱情大方，說話不拐彎抹角，遇到問題就直接說出來，不會在背後議論，為人正直且自尊心強，絕不做偷雞摸狗的事情，無論身在什麼場合，都不會刻意隱瞞想法，看到別人陷困境時，會願意伸出援手。