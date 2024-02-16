一名男網友分享，女友是有2萬粉絲的小網紅，從來不發閃文，直播收入不理想，因此兩人的生活開銷都是他付，這次情人節本來要送女友手機當禮物，結果錢不夠只能取消，怎料女友知道以後，竟爆氣狂碎念，甚至在他受不了回老家以後，還打電話來催他繳房租，完全不關心他，只關心錢的行為，讓他一氣之下提出分手，大嘆再也不想當舔狗，引起網友討論。

一名男網友昨在臉書社團《靠北女友my girl》上分享，女友是一個小網紅，IG目前有2萬多粉絲追蹤，女友每天都會在社群上分享性感照片，卻從來不提自己有男友，更不會分享兩人交往至今的生活點滴，他曾問過女友為何不發放閃文，對方只說了一句「會影響流量」就帶過。

男網友表示，女友當網紅直播代購，收入不是很理想，但女友不想去外面工作，因此他的薪水要負擔2人的生活，其實算是很吃緊，這次情人節女友想要手機當禮物，他當初被盧了很久就答應了，結果情人節到了發現錢不夠用，只能換成別的禮物，女友卻暴怒狂念「你之前答應了，你說話不算話！」完全不給他解釋的機會，讓他心累到搬回老家住。

男網友指出，女友發現他回老家以後，打電話來找他，但卻不是勸他消氣回家，也一點都不關心他，只是叮囑他不在租屋處，也要記得按時繳房租，女友將他當成提款機的行為，讓他徹底心寒，忍不住在電話中提分手，大喊「我不想當舔狗了，我想當人。誰愛舔，誰去舔吧！」

貼文引起網友討論，「你圖她美貌，她圖你金錢；這就是各取所需」、「人肉ATM的下場」、「受不了就趕快放生吧」、「各取所需，如果不想繼續當提款機，分手吧」、「她很快就會找到下一個工具人」、「會有下一個工具人替代」、「接受不了就甩了她呀，就這麼簡單」。