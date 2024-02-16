朱延平（左）與陳昊森共同調製口感清新的「龍鳳呈祥」。（陳俊吉攝／場地提供：台北遠東香格里拉飯店「李白居」）

陳昊森今年過年在電影宣傳中度過。（陳俊吉攝／場地提供：台北遠東香格里拉飯店「李白居」）

賀歲電影《小子》男主角陳昊森、監製朱延平日前合體宣傳新片，並向《中國時報》讀者拜年，學作無酒精特調「龍鳳呈祥」獻上祝福。陳昊森在專業調酒師手把手教學之下，依序將鳳梨汁30毫升、洛神花茶30毫升、紅茶120毫升、萊姆汁15毫升倒入雪克杯充分混合，最後以1朵乾燥洛神花作為點綴，全程有模有樣、架式十足。

「龍鳳呈祥」口感清新爽口、甜而不膩，兼具果香與茶香，適合在新年期間居家調製，宛如龍鳳般瑞氣盈門。雖然這次是嘗試無酒精特調，但陳昊森直言，以往過年自己家人們聚餐，大家都會小酌1杯，烈酒、紅酒、啤酒都會喝，畢竟他們家是大家庭，有些親戚一年也就只見一次，大夥會一起享受這難得的相聚時光。

陳昊森現在已是家族中的大哥哥，到了要負責包紅包的年紀，看到一年一會的表弟妹們，那種陌生又熟悉的感覺，讓他感嘆時間過得真快，回憶說：「以前拿紅包是要上繳給媽媽的，拿了紅包就要想怎麼不被拿走，可能一包2000元抽1000元起來，數學就是這樣開始學的！」他對小時候領到紅包的喜悅印象深刻，現在成為大人了，也在能力範圍內包大包點，讓弟妹們開心過年。

比起陳昊森，朱延平的家庭又是更大的家族，因為他的媽媽是從大陸嫁來台灣，所以在疫情前每年過年，全家人都會去大陸大團聚，雖朱媽媽已過世，但姊妹仍在，「我們家現在最大的3位，是2個姨婆跟1個舅婆，3人年齡加總300歲，回去大陸的時候，我兒子還要跟她們磕頭哩。」朱延平形容，他們家族之大，人數多到往年常常直接租1個度假村，全家人一起「包場」過年，「我都還要做筆記才記得親戚關係圖。」這幾年因為疫情影響，他沒有回大陸過年，今年又要忙宣傳，會另外找時間回去探訪長輩。

聊到新片《小子》，朱延平大讚導演王毓琦，「我想找商業片導演的接班人，非常推薦王毓琦，她本身是編劇，最大特色是一直唱反調，我就喜歡跟我唱反調的人；另我封她是『洋蔥導演』，她希望電影是一層一層的，埋了很多哏。」更直言王毓琦是繼億萬票房導演陳玉珊、九把刀、邱瓈寬後，最有想法的新導演。

陳昊森這次演出一名嗜打電玩的無賴，可當無賴碰到電影裡的兩個小朋友，就迸出溫馨感人的故事，陳昊森說：「這次拍攝我很認真活在當下，小朋友們哭我也想哭、他們笑我就想揍他們，兩個小朋友都叫我『爸爸』，吃飯時兩人分別坐在我兩條腿上。」朱延平聽了補充形容：「拍《新烏龍院》時吳孟達跟郝劭文的感情都沒他們這麼好。」

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