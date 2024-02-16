高雄全家海神職業籃球隊17、18日主場舉辦「海神營業中之浪人情歌」主題周，團隊大年初三開訓，備戰年後主場二連戰。在邱子軒掛傷號之際，總教練喬伊斯期望全隊都能做好準備，把握機會挺身而出，為球隊貢獻。

高雄全家海神隊大年初三開訓，備戰年後主場二連戰，總教練喬伊斯表示，面對戰神與雲豹，海神將會專注在自身攻守優勢，「球員都清楚自己扮演的角色，更加融入團隊，建立化學效應，先前大腿拉傷的于煥亞預計年後復出，進攻端再添火力。」

邱子軒年前左膝十字韌帶動刀，喬伊斯坦言，邱子軒上半季的表現堪稱聯盟最佳第六人，球隊將會連同他的份一起努力，同時期盼更多球員把握機會。

「包括近期表現佳的蘇文儒，還有余純安、吳曉謹、唐維傑、陳懷安、王詠誠，期許他們抓緊機會，有自信地上場為球隊貢獻。」海神隊上季也曾遭遇傷兵陣容變動，全隊都做好調適，喬伊斯相信，「一個人倒下，會有更多人挺身，堅定朝目標邁進。」

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