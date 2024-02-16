金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄不慎翻覆，導致4人落海，造成2死，大陸國台辦對此強烈譴責，要求我方立即查明事件真相。對此，中華戰略學會資深研究員張競分析認為，國台辦聲明並未否認我方的執法權限，只要求查明真相，這是釋出善意的訊號；且該艘船隻「沒有標誌和旗章」，在國際法上是可以列為海盜，人人得以臨檢。

陸籍漁船因拒檢翻覆釀2死，國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，對於這起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件，向台方表達強烈譴責；大陸強烈要求台方立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜。大陸也正告台灣相關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。

對於國台辦所發的聲明，張競昨(15日)在政論節目《環球大戰線》指出，大陸只希望我方調查真相，沒有否認我們的執法權限，這其實是送善意的訊號，大家要冷靜看待。

張競表示，在討論我海巡署是否有執法過當之前，首先這艘船本身沒有任何標誌、旗章，這在海上國際法之中可以被列為海盜，因為任何國家的船隻都要有標誌和旗章，否則就是不明、沒有國籍的船隻，人人得以臨檢、查捕。

張競也指出，我國海巡署新聞稿中「驅離」的用字不對，驅離只是趕走，但那艘船隻已經到我們的院子，海巡署當然是要登臨拘捕，而且我們確實有權限。他並指出疑點：有船隻在那邊活動，沒有漁具、沒有漁獲、不是漁季，那還能做甚麼事情？

張競分析，該船隻被我海巡署登臨時，拒捕逃跑、翻覆釀死，這在法律上是「Contributory negligence（共同過失）」，就是沒穿救生衣溺死，自己也要負一部份的責任；而我們拘捕的過程中有行為不當，在法律上叫「Professional negligence（專業疏忽）」，這就需要檢討。