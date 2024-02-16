台灣網紅「晚安小雞」因在柬埔寨開直播自導自演被襲擊、劫財的戲，遭當地警方逮捕，稍早初級法院裁定晚安小雞和友人阿鬧監禁2年加罰鍰。在真相未明白前，網紅「四叉貓」劉宇早就懷疑晚安小雞自導自演，今（16日）他公開肉搜的四點方式。

晚安小雞12日開直播自導自演獨闖柬埔寨「凱博園區」，期間疑遭人搶劫、痛毆，一度失聯，隔天又突開直播表示順利逃出，驚動柬埔寨西港省長，事後晚安小雞被柬警拘留，趕緊下跪承認影片造假，希望能得到原諒。不過，根據《柬中時報》報導，晚安小雞和阿鬧被法院裁定犯下煽動、製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣30896元），刑期結束後才能被驅逐出境。

四叉貓公開肉搜的四點方式。（圖／FB@劉宇）

其實在真相水落石出前，四叉貓把晚安小雞的直播畫面對比柬埔寨的地圖，發現所在位置旁有整排飯店，進一步查出晚安小雞和阿鬧下榻的飯店，地點位於柬埔寨施亞努市的市中心，離逃命的直播地點奧特斯海灘（Otres Beach）大約8公里；而兩人入住要價一千多台幣的高級雙人房，面積32平方公尺，飯店頂樓有泳池。

今（16日）四叉貓公開輕鬆查到晚安小雞入住的飯店之四點方式：「1.打開agoda網站。2.搜尋當地（施亞努市）的住宿。3.排列選按照價格，便宜優先。4.大概翻不到十間就可以找到了。」